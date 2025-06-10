Flydubai оценила вероятность ухода из России

Flydubai: авиакомпания следит за ситуацией в РФ и выполняет рейсы по расписанию

Рейсы авиакомпании Flydubai в Россию выполняются по расписанию, но компания внимательно следит за ситуацией в стране. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос, рассматривает ли она возможность ухода из России.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, и наши рейсы в Россию выполняются по расписанию», — сказали в пресс-службе.

Рейсы Flydubai в Минеральные Воды и Сочи приостанавливались во время новогодних праздников — с 27 декабря по 23 января. О причинах не сообщалось. Спустя четыре недели, 25 января 2025 года, полеты возобновились. Рейсы выполняются по ранее установленному расписанию.

Как сообщала «Газета.Ru», авиакомпании по всему миру испытывают трудности на фоне закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов, включая Украину и Россию, а также Ближний Восток, Индию и Африку. Из-за сложившейся ситуации количество безопасных воздушных маршрутов сокращается, а риски атак беспилотниками — увеличиваются. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в нашем материале.

Ранее в России оценили вероятность ухода зарубежных авиакомпаний.