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После указа Трампа Westinghouse захотела построить в США 10 ядерных реакторов за $75 млрд

FT: Westinghouse договаривается о строительстве 10 ядерных реакторов в США
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John Bazemore/AP

Американская энергетическая компания Westinghouse договаривается с властями США о строительстве 10 новых ядерных реакторов. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Как отмечает газета, в опубликованных 23 мая указах президента Дональда Трампа поставлены цели в четыре раза увеличить американскую ядерную энергетику к 2050 году, к 2030 году — начать работу на 10 крупных реакторах и ускорить получение разрешений регулирующих органов.

По словам врио гендиректора Westinghouse Дэна Самнера, компания находится в «уникальном положении», так как у нее уже есть одобренная конструкция реактора, надежная цепочка поставок и опыт строительства двух реакторов в Джорджии. Она может справиться со строительством всех 10 объектов.

Согласно оценкам инвестиционного банка TD Cowen и министерства энергетики, их строительство может обойтись в $75 млрд без учета задержек и перерасходов средств.

«Указ президента не является прямым предписанием. Решение об инвестировании в новые реакторы по-прежнему принимает местная коммунальная компания, а комиссия по коммунальным услугам штата должна учитывать эти расходы для налогоплательщиков. Это затрудняет строительство крупных реакторов прямо сейчас», — отметил эксперт по ядерной технике из организации Breakthrough Institute Адам Штайн.

В конце мая Трамп распорядился начать строительство 10 новых ядерных реакторов в США. Он сказал, что США прошли долгий путь с точки зрения технологий, безопасности и стоимости в этой области, а сейчас пришло время ядерной энергетики. Он также поручил нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах на 5ГВт и рассмотреть возможность перезапуска закрытых АЭС для нужд Пентагона.

Ранее заброшенную ядерную базу США обнаружили подо льдами Гренландии.

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