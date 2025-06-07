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Итальянская нефтегазовая компания ликвидировала представительство в России

Итальянская нефтегазовая группа Eni ликвидировала представительство в России
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Depositphotos

Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. ликвидировала представительство в России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП).

Аккредитация представительства компании в Москве действовала с 2000 года. Она прекращена с 5 июня.

Представительство с января 2025 года возглавлял гражданин Казахстана Нуржан Камалов. Он также является генеральным директором московского ООО «Эни Энергия», которое оказывает услуги по административной поддержке компаниям группы — в последнее время, в частности, Eni Energy Russia B.V. и Eni Trade and Biofuels S.p.A.

14 мая стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Среди них есть ограничение на продажу активов и вывод дивидендов, наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов. Кроме того, иностранные компании должны будут предоставить планы инвестиционной активности в РФ сроком не менее чем на пять лет.

Ранее итальянская Eni подала иск к «Газпрому» из-за сокращения поставок газа.

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