Набиуллина назвала высокие инфляционные ожидания проблемой ЦБ РФ

Сохранение высоких инфляционных ожиданий населения беспокоит Центробанк России больше всего в данный момент. Об этом заявила председательница регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ, передает ТАСС.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Прежде всего, нас беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился», — рассказала она.

При этом Набиуллина указала на снижение риска длительного отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, что напрямую ведет к снижению инфляции.

До этого Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Бетховена. Симфония состоит из четырех частей, в которых тягостные минорные мотивы постепенно уступают место жизнеутверждающим, а в кульминации звучит хоральная «Ода к радости».

6 июня Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Ранее председательница Совфеда Матвиенко назвала снижение ключевой ставки в РФ до 20% позитивным сигналом бизнесу.