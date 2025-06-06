Акции Tesla подорожали после падения накануне

Акции Tesla подорожали почти на 5% после падения на 14% накануне

Акции Tesla подорожали почти на 5% после падения на 14%, произошедшего из-за конфликта предпринимателя Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 16.35 мск акции Tesla выросли на 5,2%, достигнув 299,51 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее рост составлял 6%. В четверг акции компании упали на 14,3%.

Накануне Трамп и Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявив, что без него тот не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил президента в педофилии. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Американский лидер также заявил, что не заинтересован в разговоре с бизнесменом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее в США назвали возможную точку невозврата в конфликте Трампа и Маска.