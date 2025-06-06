Экономист допустил понижение ключевой ставки ЦБ до 19%

Банк России в недалеком будущем может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз в интервью aif.ru дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он обратил внимание, что предложения банков по вкладам и кредитам демонстрируют, что они подготовились к понижению ставки Центробанка.

«Если ключевая ставка будет снижена до 19% (что не исключено, учитывая высокий уровень ожиданий со стороны рынка), то тогда ставки по вкладам и кредитам будут дополнительно снижены», — отметил Балынин.

ЦБ на заседании 6 июня снизил ключевую ставку впервые с 2022 года сразу на 100 базисных пунктов — до 20%. Решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Некоторые эксперты назвали его историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей. Теперь экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам, а также умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе.

Ранее крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам.