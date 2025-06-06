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В ЦБ прокомментировали ситуацию со ставками по вкладам в РФ

Набиуллина: уровень ставок по вкладам будет превышать показатель инфляции
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Shutterstock

Величина ставок по вкладам сохранится на уровне выше инфляции, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас реальные <...> ставки по рублевым вкладам высокие, вы можете открыть вклад на год под 18–20%, в то время как инфляция в этом году <...> будет более чем в два раза ниже и дальше продолжит замедляться», — сказала глава Центробанка.

Она отметила, что ставки по кредитам в рублях также будут выше инфляции, и добавила, что ЦБ намерен понижать ключевую ставку только при дальнейшем уменьшении роста цен.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Согласно пресс-релизу ЦБ, темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных. При этом услуги продолжают стремительно дорожать, отметила Набиуллина.

Ранее в ЦБ оценили рост зарплат в России.

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