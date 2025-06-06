На Глобальном цифровом форуме обсудили концепцию доверенного ИИ

Доверенный искусственный интеллект — концепция создания интеллектуальных систем, которые обеспечивают надежность, безопасность, эффективность и продуктивность при их использовании. Об этом в ходе Глобального цифрового форума рассказал управляющий директор Центра человекоцентричного ИИ Сбера, генеральный секретарь AI Alliance Network Андрей Незнамов.

На сессии Сбера он отметил, что в России ИИ рассматривают как инструмент, требующий осознанного и ответственного подхода.

«Модели проверяют на устойчивость и включают человека в принятие критически важных решений. Цель номер один — не просто использовать технологии, а делать это вдумчиво и безопасно, с уважением к пользователю и обществу. Укрепление доверия к ИИ — многогранное начинание, связанное с прозрачностью, этикой и инклюзивностью. Доверенный ИИ — идеал, к которому нужно стремиться», — сказал он.

Заместитель генсека ООН, посланник по вопросам технологий Амандип Сингх Гилл подчеркнул значимость сбалансированного подхода к регулированию и развитию ИИ на международном уровне. Он отметил необходимость учета влияния технологий на общество, экономику и политику, а также важность международного сотрудничества.

Старший советник по ИИ канцелярии посланника Генсека ООН Мехди Снене выделил два уровня развития: отраслевое внедрение и государственные подходы. По его словам, ООН стремится сократить цифровой разрыв, который может перерасти в технологическое отставание в сфере ИИ.

Заместитель главного технолога Шанхайского исследовательского института в сфере ИИ (SAIRI) Шэнь Хао рассказал о трехуровневой стратегии для развития безопасных и этичных технологий. По его словам, институт разработал нормативную базу из более чем сотни стандартов, включающих рекомендации по объяснимости ИИ, конфиденциальности и контролю со стороны человека.

Незнамов также отметил важность этических аспектов в России, приведя в пример Белую книгу по этике ИИ, опубликованную в декабре 2024 года комиссией по реализации кодекса этики ИИ Альянса в сфере ИИ.