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Бизнес
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Российская экономика вошла в период охлаждения

Министр Решетников констатировал переход экономики РФ в период охлаждения
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Алексей Никольский/РИА Новости

Высокие темпы роста российской экономики сменились периодом охлаждения. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Экономика сейчас вошла в период похолодания после того, как высокие темпы роста в два года. Видим, что все большие темпы фактически приводят к падению выбросов», — сказал Решетников.

Он отметил, что потребительский спрос падает, а россияне все чаще откладывают деньги.

Статистика показывает ощутимое замедление темпов, добавил министр.

30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость и «выработала антитела» к различным шокам.

Банк России на заседании 6 июня с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,25–1 процентный пункт до 20–20,75% или сохранит ее на уровне 21%, такой прогноз для «Газеты.Ru» сделали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также экономисты и финансовые аналитики.

Ранее россиянам рассказали о самых опасных способах вложения денег.

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