МТС запустил собственную облачную платформу

МТС Web Services запустила платформу с сервисами для бизнеса и разработчиков

МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила в режиме превью собственную публичную облачную платформу MWS Cloud Platform, представляющую собой экосистему облачных сервисов для бизнеса и отдельных разработчиков, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас на платформе доступно 6 сервисов, а до конца года их число увеличится до 15.

Платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений.

В рамках платформы уже доступно объектное хранилище (Object Storage) для размещения в облаке данных различных объемов и форматов, виртуальные машины и диски (Compute) для развертывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN), виртуальные облачные сети (VPC) и ряд дополнительных сервисов.

В компании отметили, что до конца года на платформе также появятся решения для разработчиков и ИТ-подразделений компаний, среди которых сервисы для управления Docker-образами и кластерами Kubernetes, а также базами данных ClickHouse, Kafka, PostgreSQL.

По прогнозам компании, сервисы на платформе позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке любые объемы данных, а также переносить в облако ИТ-системы компаний.

«Мы строим один из крупнейших бигтехов России — МТС Web Services. Достижение этой цели невозможно без синергии и взаимной интеграции разных технологий. Одним из таких ключевых направлений для нас является облако», — отметил CEO MWS Cloud, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

Он добавил, что успешный выход на рынок большинства передовых сервисов компании невозможен без надежной виртуальной инфраструктуры.

«MWS Cloud Platform позволит нам значительно укрепить свои позиции на облачном рынке. Поэтому мы активно инвестируем в развитие собственного облака. Мы создаем платформу с нуля, используя лучшие мировые практики. Это позволяет нам учитывать потребности MWS и гибко настраивать ее под нужды наших заказчиков и тренды рынка», — сказал он.