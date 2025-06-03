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Бизнес
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Гейтс раскрыл, куда хочет потратить свое состояние

Билл Гейтс намерен потратить большую часть своего состояния на развитие Африки
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Mike Siegel/Global Look Press

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своих средств потратить на развитие Африки. Об этом он заявил на собрании Африканского союза, его слова приводит пресс-служба фонда.

«Недавно я заявил о намерении потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке», — сказал Гейтс.

Вкладывать деньги в Африку он планирует через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation.

До этого бизнесмен заявлял, что в ближайшие 20 лет планирует потратить большую часть своего состояния через фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире.

Благотворительный фонд Гейтса закроется 31 декабря 2045 года. Он должен за это время потратить более $200 млрд, добавил бизнесмен.

В январе Гейтс назвал провал Microsoft на рынке мобильных операционных систем своей «самой большой ошибкой», стоившей его корпорации $400 млрд.

Ранее Билл Гейтс предсказал будущее человечества с ИИ.

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