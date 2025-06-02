На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Чемезов прокомментировал снятие санкций с «Ростеха»

Чемезов подтвердил, что инициатива снятия санкций с «Ростеха» исходила от США
close
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Инициатива снятия санкций с «Ростеха» исходила от американской стороны, которая хочет взаимодействовать с компанией. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что пока рестрикции никто не снял. По мнению Чемезова, дальше все будет зависеть от того, какие у сторон сложатся отношения по бизнесу, что будет придумано для сотрудничества.

30 мая минюст США опубликовал документ, инициирующий процедуру снятия санкций с Чемезова.

Решение может быть обусловлено планами американской стороны по восстановлению делового сотрудничества.

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что поддерживают усилия США по снятию ограничений с руководства корпорации. Это создаст условия для возобновления партнерства, считают в компании.

Чемезов попал под санкции США в марте 2022 года. 21 июля против главы «Ростеха» санкции ввел Евросоюз.

27 марта 2025 года Чемезов заявил, что санкции открыли России второе дыхание, сделали производителей креативнее и быстрее.

Ранее сообщалось, что США предлагают снять санкции с России и признать Крым де-юре.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами