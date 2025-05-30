На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» может выплатить дивиденды впервые за шесть лет

«Аэрофлот» может выплатить дивиденды впервые с 2019 года
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что держатели акций получат выплаты из расчета 5,27 руб. на акцию после утверждения решения на годовом собрании акционеров.

Последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды в 2019 году по итогам 2018 года. Тогда выплаты составляли 2,6877 руб. на одну акцию.

26 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 79,17 руб. на одну ценную бумагу. Собрание акционеров состоится в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней была определена на 25 июня 2025 года.

А вот совет директоров «Газпрома» предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Последний раз крупнейший российский газовый гигант порадовал инвесторов дивидендами еще в 2022 году, когда за первое полугодие была выплачена рекордная сумма — более 51 рубля на акцию, что в общей сложности составило 1,2 трлн рублей.

Ранее совет директоров «ПИК» оставил акционеров без дивидендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами