«Аэрофлот» может выплатить дивиденды впервые за шесть лет

«Аэрофлот» может выплатить дивиденды впервые с 2019 года

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что держатели акций получат выплаты из расчета 5,27 руб. на акцию после утверждения решения на годовом собрании акционеров.

Последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды в 2019 году по итогам 2018 года. Тогда выплаты составляли 2,6877 руб. на одну акцию.

26 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 79,17 руб. на одну ценную бумагу. Собрание акционеров состоится в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней была определена на 25 июня 2025 года.

А вот совет директоров «Газпрома» предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Последний раз крупнейший российский газовый гигант порадовал инвесторов дивидендами еще в 2022 году, когда за первое полугодие была выплачена рекордная сумма — более 51 рубля на акцию, что в общей сложности составило 1,2 трлн рублей.

Ранее совет директоров «ПИК» оставил акционеров без дивидендов.