На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Банкнота в 100 рублей может получить обновленный дизайн

Центробанк: банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн
close
Reuters

Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, заявили в Центральном банке России. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, регулятор отреагировал на обращение депутата Государственной думы РФ Дмитрия Гусева о необходимости обновления банкнот в 100 рублей.

В ЦБ подчеркнули, что подход модернизации, который был применен к банкнотам в 5 тысяч рублей, а также разрабатывается для 10, 50, 500 и 1000-рублевых купюр, планируется распространить и на 100-рублевые банкноты в целях поддержания единства оформления серии.

«Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, — отметил регулятор.

13 мая сообщалось, что Гусев направил официальное обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением изменить дизайн банкноты номиналом 100 рублей.

По мнению парламентария, на купюре должна быть отражена карта России с учетом регионов, вошедших в состав страны в 2022 году. Гусев обратил внимание на то, что на банкноте образца 2022 года изображена карта без включения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в России резко выросло число фальшивых долларовых купюр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами