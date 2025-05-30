Банкнота в 100 рублей может получить обновленный дизайн

Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, заявили в Центральном банке России. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, регулятор отреагировал на обращение депутата Государственной думы РФ Дмитрия Гусева о необходимости обновления банкнот в 100 рублей.

В ЦБ подчеркнули, что подход модернизации, который был применен к банкнотам в 5 тысяч рублей, а также разрабатывается для 10, 50, 500 и 1000-рублевых купюр, планируется распространить и на 100-рублевые банкноты в целях поддержания единства оформления серии.

«Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, — отметил регулятор.

13 мая сообщалось, что Гусев направил официальное обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением изменить дизайн банкноты номиналом 100 рублей.

По мнению парламентария, на купюре должна быть отражена карта России с учетом регионов, вошедших в состав страны в 2022 году. Гусев обратил внимание на то, что на банкноте образца 2022 года изображена карта без включения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в России резко выросло число фальшивых долларовых купюр.