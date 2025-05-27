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Япония впервые за 34 года перестала быть лидером по размеру зарубежных активов

Япония уступила ФРГ место в списке стран-лидеров по размеру зарубежных активов
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Eugene Hoshiko/AP

Впервые за последние 34 года в списке стран, обладающих крупнейшими активами за рубежом, сменился лидер. Об этом сообщает Bloomberg.

Япония, все эти годы занимающая первое место, уступила место Германии.

Согласно информации министерства финансов Японии, по итогам прошлого года совокупные чистые внешние активы страны превысили $3,7 трлн. За год размер таких активов вырос на 13%, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить первенство в списке. Чистые внешние активы Германии за 2024 же год выросли более чем на 25% — до $3,966 трлн, что и позволило европейской стране вернуть себе первое место впервые с 1991 года.

На третьем месте по-прежнему остается Китай. Чистые внешние активы этой страны выросли более чем на 25%.

Возвращение Германии на первое место Bloomberg связывает с состоянием торгового баланса страны и ростом курса евро по отношению к иене. По итогам 2024 года положительное сальдо ФРГ составило €248,7 млрд, в то время как показатель Японии только €180 млрд.

Ранее сообщалось, что Китай постепенно отказывается от поддержки юаня.

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