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Экономист оценила последствия «огуречного эмбарго» Польши для экономики России

Экономист Сушенцова: огуречное эмбарго Польши не нанесет вреда экономике России
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Если Польша примет решение ввести «огуречное эмбарго» в отношении российской продукции, то особого влияния на экономику это не окажет – это разово может ударить по отдельным регионам, но проблема быстро разрешится, заверила 360.ru экономист-аграрий, доцент Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Светлана Сушенцова.

Сегодня в России тепличная отрасль вышла на высокий уровень, благодаря чему опасаться длительных последствий не стоит, считает эксперт. Она напомнила, что огурцы – это одна из самых популярных культур в стране.

«Я не думаю, что для нас это будет настолько болезненно и проблематично, насколько это может быть разрисовано», — убеждена Сушенцова.

Она напомнила о временах пандемии коронавируса, когда на фоне ограничения китайских поставок на Дальнем Востоке заметно выросли цены на огурцы и помидоры. Снизить их и стабилизировать ситуацию тогда удалось как раз за счет поставок продукции из средней части страны. Все это говорит о том, что ограничения, которые планирует ввести Польша, не сулят России особых проблем, заключила экономист.

Напомним, накануне производители огурцов в Польше призвали бороться с ввозом этих овощей из РФ – они выдвинули такие требования на фоне появления данных о том, что именно Россия по итогам марта 2025 года стала основным поставщиком огурцов в республику. В Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах заявили о якобы недобросовестной конкуренции из-за того, что в Польше для обогрева теплиц используется уголь, который заметно подорожал в связи с различными геополитическими событиями, а РФ обладает собственными энергоресурсами.

Ранее сообщалось, что поставки российских огурцов в Польшу достигли максимума за четыре года.

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