В России высказались о возможном снижении Западом потолка цен на нефть

Россия выступает против нерыночных мер, подобных потолку цен на российскую нефть, введенному Западом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе», — сказал замглавы российского правительства.

20 мая глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Позже Каллас рассказала, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. В первую очередь ограничения, по ее словам, коснутся потолка цен на нефть. Кроме того, Евросоюз обсуждает введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и в финансовом секторе.

Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT в рамках санкций.