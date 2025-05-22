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Одна из крупнейших частных клиник приобрела сеть медицинских центров «Эксперт»

Сеть «Мать и Дитя» приобрела медицинские центры «Эксперт» за 8,5 млрд рублей
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Freepik.com

Одна из крупнейших в России сетей частных клиник «Мать и дитя» приобрела сеть медицинских центров «Эксперт» за 8,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

В компании уточнили, что в периметр сделки войдут три госпиталя и 18 клиник, которые расположились в 13 городах России. Их общая площадь составляет 33,5 тыс. квадратных метров.

«Мощность клиник позволяет проводить более 2 млн посещений специалистов и обеспечивать 20 тыс. койко-дней в год. Общая численность персонала клиник – 2,9 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой.

Несколькими часами ранее компания OpenAI объявила о приобретении стартапа io дизайнера Джонни Айва за $6,5 млрд. Согласно условиям сделки, $5 млрд будут выплачены в виде акций, а окончательное завершение покупки ожидается летом 2025 года.

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