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Глава ЦБ рассказала о возможностях ИИ при принятии решений по ключевой ставке

Набиуллина: возможности ИИ при принятии решений по ключевой ставке ограничены
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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) в макроэкономическом анализе и прогнозировании ограничены. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите», передает ТАСС.

По ее словам, Центробанк старается использовать возможности ИИ, считая, что в нем есть большой потенциал, но в настоящее время не в макроэкономическом анализе и прогнозировании.

Набиуллина уточнила, что искусственный интеллект учится на старых данных, а в условиях структурной трансформации его возможности ограничены.

В ходе этой же встречи Набиуллина заявила, что высокие темпы роста экономики могут привести к дефициту рабочей силы и разгону инфляции.

В апреле прошлого года первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что в 85% процессов Сбера внедрен искусственный интеллект. Сбер планировал заработать 400–450 млрд рублей прибыли в 2024 году от ИИ.

Ранее Путин оценил улыбку Набиуллиной.

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