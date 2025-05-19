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Польская таможня пресекла транзит шин для Boeing в Россию

Польша изъяла отправленные в Россию пять тонн шин для самолетов Boeing
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Lindsey Wasson/AP

Польские таможенники изъяли пять тонн шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были перевозиться транзитом через Белоруссию и Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В польской налоговой администрации пояснили, что подобного рода товары попадают под санкции Евросоюза. По информации ведомства, шины были отправлены компанией из Испании предприятию из Азербайджана. По факту «таможенного мошенничества» было возбуждено уголовное дело, а санкционный товар задержан.

Как передает агентство Reuters, во время проверки грузовика в Корощине сотрудники налоговой администрации обнаружили, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных.

В феврале на фоне потепления отношений РФ и США появились сообщения о возможном возвращении в Россию американской компании Boeing. Как отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, официально об этом не заявлялось, а перед тем, как строить такие планы, нужно распутать «санкционный клубок». Он отмечал, что решение будет не за компанией, а за политиками.

Ранее Германия начала разработку нового пакета санкций против России.

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