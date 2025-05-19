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ЦБ выявил двух нелегальных кредиторов в Запорожской области

Банк России выявил две нелегальные финансовые организации в Запорожской области
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк выявил в Запорожской области две финансовые организации с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отделения ЦБ в регионе.

«Осторожно: «черные» кредиторы. В Запорожской области Банк России выявил в первом квартале 2025 года две финансовые организации с признаками нелегальной деятельности», — говорится в сообщении.

По данным Банка России, организации внесены в «черный список», их данные переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе напомнили, что подобные «черные кредиторы» осуществляют свою деятельность незаконно, нарушают права граждан, а также крадут персональные данные клиентов и передают их сторонним лицам.

Для защиты собственных средств перед обращением в подобные организации нужно проверять их регистрацию в реестре Центробанка, а также читать договор в случае «супервыгодных условий».

До этого исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что россияне втрое чаще стали обращаться к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банках или микрофинансовых организациях (МФО).

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы запретить себе кредиты.

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