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Объем торговли между ОАЭ и Россией вырос до $9,5 млрд

Замминистра экономики ОАЭ: объем торговли с РФ вырос до $9,5 млрд
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Ahmed Jadallah/Reuters

Объем торговли между ОАЭ и Россией за пять лет вырос на $6 млрд. Об этом заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.

Он рассказал, что с 2019 года объем торговли между странами вырос на 154%.

«В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов», — сказал Салех на полях форума «Россия — исламский мир: KazanForum» в Казани.

Замминистра экономики добавил, что объем импорта в Россию за тот же срок вырос с $300 млн до $800 млн.

17 февраля Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения.

18 мая РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что Евросоюз в марте нарастил продажи пива РФ до максимума за три месяца. В первый месяц весны, по подсчетам агентства, экспорт в РФ этого напитка вырос на треть или €6,1 млн в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что отдых в ОАЭ для россиян подешевел на 15%.

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