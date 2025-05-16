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Стало известно, сколько электричества Россия поставила Абхазии бесплатно

Минэнерго РФ оценило долю безвозмездных поставок электричества в Абхазию в 75%
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Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

Минэнерго РФ оценило долю безвозмездных поставок электричества в Абхазию в 75%. Об этом рассказал РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

По словам Грабчака, оставшаяся четверть поставок была оплачена абхазской стороной.

«То есть мы все поставляем не только безвозмездно, есть и объемы от общей поставки, треть, может быть, четверть, она закупалась. Три четверти из того объема, который был поставлен в целом в Абхазию, были гуманитарные», — рассказал он.

Российский чиновник отметил, что сейчас РФ не поставляет электричество Абхазии, поскольку у республики нет потребности в нем, однако лимит гуманитарных поставок тока в 300 млн кВт·ч Сухум пока не исчерпал. В феврале 2025 года сообщалось, что РФ поставит в Абхазию 182 млн кВт·ч электричества в качестве коммерческой поставки.

До этого президент РФ Владимир Путин принял предложение президента Абхазии Бадры Гунбы посетить республику.

Ранее Путин пообещал «всячески способствовать» росту туристического потока с Абхазией.

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