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Wildberries запустил страховые полисы для путешествий и защиты от травм

Пользователи Wildberries получили возможность застраховаться на платформе
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Shutterstock

Wildberries запустил два новых вида страхования: полис для путешествий по России и защиту от травм. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

Отмечается, что услуги стали доступны в преддверии летнего сезона, когда спрос на такие продукты традиционно растет. По данным опроса RWB Исследования, 66% клиентов Wildberries чаще всего путешествуют внутри страны. Таким образом инициатива направлена на упрощение доступа к страхованию для пользователей платформы.

В РВБ уточнили, что страхование осуществляется партнером Wildberries — страховой компанией ООО РСО «ЕВРОИНС». Оформить полис можно в личном профиле приложения Wildberries в разделе «WB Защита». Там же пользователи смогут отслеживать статус рассмотрения заявки на выплату.

Как объяснили в компании, полис «Защита путешественника» действует при отдалении от постоянного места жительства на 200 км и более. Страховая защита покрывает первые семь дней поездки. При этом в страховку входят экстренная медицинская помощь, лечение, госпитализация, покупка лекарств, консультации врачей, транспортировка в клинику, покупка новых билетов и оплата проезда близкого родственника в случае госпитализации пользователя. Максимальная выплата по всем рискам может составить до 200 тыс. рублей.

В свою очередь, полис «Защита от травм» предусматривает выплаты при травмах, ожогах, обморожениях или других случаях вреда здоровью из-за несчастного происшествия. Он также покрывает инвалидность I, II группы и летальный исход в результате несчастного случая. Полис подходит для занятий большинством видов спорта и участия в соревнованиях. Максимальная сумма выплат по всем рискам — 20 000 рублей.

Оба полиса действуют на территории РФ и распространяются на близкого родственника пользователя. Стоимость одного — 99 рублей на 30 дней. При необходимости отказаться от полиса можно в течение 14 дней после покупки в разделе «WB Защита» личного кабинета.

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