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В правительстве оценили ситуацию с африканской чумой свиней в РФ

Вице-премьер Патрушев: в России эпизоотическая ситуация остается стабильной
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Вадим Жернов/РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что эпизоотическая обстановка в 2025 году в мире остается непростой, но в России ситуация стабильна. Его слова приводит РИА Новости.

«Хотя в 2025 году эпизоотическая обстановка в мире остается непростой, в России ситуация стабильная», — сказал он.

По его словам, в промышленном секторе очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не фиксировалось.

Он добавил, что благодаря деятельности Россельхознадзора в России налажена одна из лучших в мире практик надзорной деятельности в сфере ветеринарного благополучия.

В июле прошлого года сообщалось, что в Каневском районе Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней — это опасное вирусное заболевание. Им могут заразиться домашние свиньи и дикие кабаны независимо от возраста и породы. Она не опасна для здоровья человека.

Ранее Минсельхоз Молдавии назвал причину вспышки африканской чумы свиней.

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