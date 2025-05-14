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Трамп рассказал о привлечении инвестиций в США во время поездки в Саудовскую Аравию

Трамп объявил о привлечении более $1 трлн в ходе поездки в Саудовскую Аравию
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп на бизнес-форуме в Саудовской Аравии объявил о привлечении более $1 трлн инвестиций в Соединенные Штаты за счет ожидаемых сделок с крупными компаниями. Об этом сообщает Reuters.

По данным Bloomberg, на мероприятии присутствовали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и гендиректор Nvidia Дженсен Хуан.

В публикации подчеркивается, что озвученная Трампом цифра «не выдерживает никакой критики». Общая сумма объявленных сделок не превышает $300 млрд. Агентство подчеркивает, что сумма в $1 трлн соответствует всему ВВП королевства.

До этого в Белом доме заявили, что во время визита Трампа в Саудовскую Аравию Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашений и инвестиционных обязательств на $600 млрд.

Речь идет о контрактах в сфере обороны, энергетики, технологий и инфраструктуры. Около четверти суммы — $142 млрд — составляют поставки вооружений.

Во вторник, 13 мая, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.

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