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Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестициях
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

России нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании этих денег. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что фондам, которые «держат немаленькие деньги наших пенсионеров», сложно разобраться подчас. Поэтому он поручил Центробанку, правительству и администрации президента выработать инструмент, который мог бы давать советы, оказывать поддержку и брать на себя часть рисков.

Путин признал, что в нынешних условиях сложно брать дополнительную нагрузку на бюджет.

«Но такие механизмы точно, если вместе посидеть, можно изобрести», — заявил президент РФ.

Что касается рисков, то, по словам Путина, надо поискать какие-то гарантии.

До этого российский лидер назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны. Он отметил, что основная задача на данный момент — добиться ситуации, при которой Центробанк смог бы понизить ключевую ставку.

Ранее Путин призвал россиян быть готовыми ко всему.

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