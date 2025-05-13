Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов

России нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании этих денег. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что фондам, которые «держат немаленькие деньги наших пенсионеров», сложно разобраться подчас. Поэтому он поручил Центробанку, правительству и администрации президента выработать инструмент, который мог бы давать советы, оказывать поддержку и брать на себя часть рисков.

Путин признал, что в нынешних условиях сложно брать дополнительную нагрузку на бюджет.

«Но такие механизмы точно, если вместе посидеть, можно изобрести», — заявил президент РФ.

Что касается рисков, то, по словам Путина, надо поискать какие-то гарантии.

До этого российский лидер назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны. Он отметил, что основная задача на данный момент — добиться ситуации, при которой Центробанк смог бы понизить ключевую ставку.

Ранее Путин призвал россиян быть готовыми ко всему.