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Сбер представил Kandinsky 3D

Появился первый российский AI-сервис для 3D-моделирования
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Unsplash

Сбер объявил о запуске Kandinsky 3D, первого российского сервиса на базе генеративного искусственного интеллекта, который создает 3D-модели с геометрией и текстурами менее чем за минуту. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Модели формируются на основе текстовых описаний или изображений и доступны для экспорта в профессиональные редакторы или для 3D-печати.

Сервис разработан для ускорения проектирования в архитектуре, промышленном дизайне, создании компьютерных игр и интерактивных объектов. Сервис будет полезен для генерации интерактивных 3D-объектов для мобильных приложений и виртуальных встреч, при создании персонажей и окружения для компьютерных игр, также с его помощью можно разрабатывать аватары. Kandinsky 3D открыт для тестирования, а благодаря интеграции через GigaChat API его функционал можно использовать в других системах.

По оценкам сотрудников Сбера, решение открывает уникальные возможности для быстрого прототипирования объектов любой сложности: от архитектурных проектов до промышленных изделий.

Созданную трехмерную модель можно сразу скачать и использовать в популярных профессиональных редакторах, ускоряя процессы проектирования и визуализации, а также напечатать ее на 3D-принтере.

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