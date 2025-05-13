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Названа неожиданная причина, по которой квартиру могут выставить на торги

Риелтор Бендриков: россияне могут лишиться квартиры из-за перепланировки
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Квартиру россиян могут выставить на торги квартиры из-за перепланировки. Об этом рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков в интервью для «Ленты.ру».

«Когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписание о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — рассказал он.

Кроме того, причиной для перепродажи квартиры могут стать накопленные долги по коммунальным платежам, которые человек не в состоянии выплатить.

Сообщается, что при продаже квартир часть вырученных средств идет на возмещение штрафов и долгов, а часть отходит к собственнику — на эту часть он может приобрести новую квартиру.

До этого юрист рассказал, что жилье банкрота могут выставить на торги, если он не проживает в нем или сдает.

Ранее юрист Крохин заявил, что россияне не будут отвечать за перепланировку в купленных квартирах.

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