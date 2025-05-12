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Евро упал ниже 90 рублей

Стоимость евро на бирже опустилась ниже 90 рублей
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость евро на бирже опустилась ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Profinance.

На момент публикации стоимость одного евро составляет 89,98 рублей. Наиболее низким показателем 12 мая стала отметка в 89,7 рубля. Таким образом, с утра понедельника стоимость евро снизилась на два с половиной рубля.

Тем временем стоимость доллара составляет 80,86 рубля.

Сообщалось также, что стоимость доллара к мировым валютам выросла минимум на 1% в понедельник утром.

12 мая в министерстве коммерции КНР сообщили, что Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% дополнительных тарифов.

8 мая газета New York Post писала со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%.

Ранее россияне выразили желание получать зарплату в иностранной валюте.

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