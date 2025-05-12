Стало известно о росте средней стоимости сайтов в зоне .рф

Стоимость домена в зоне .рф за 4 года выросла почти вдвое

Средняя стоимость покупки сайта в национальной зоне .рф за 4 года увеличилась в 1,8 раза — на конец года это примерно 94 тыс. рублей за домен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу доменного регистратора «Руцентр».

В публикации отмечается, что стоимость домена неуклонно росла с 2020 года. Тогда она составляла 52 тыс. рублей, в 2021 году — 54 тыс., в 2022 — 64 тысячи рублей. В 2023 году стоимость доменного имени в зоне .рф превысила порог в 70 тысяч рублей, а средняя цена на сайт в 2024 году составила 94 тысячи рублей.

Данные собирались с витрины доменов «Руцентра», где за 15 лет существования зоны было продано почти 1,7 тыс. доменов .рф. Сам регистратор на апрель 2025 года обслуживает 175 тыс. доменов в зоне .рф.

До этого первый замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что депутаты готовят к внесению в Госдуму проект закона об обязательной проверке информации об администраторах доменных имен через портал госуслуг.

Он отметил, что если проект примут, то администраторам, работающим с доменами .рф и .ru, придется привязывать личные кабинеты на портале регистратора к порталу госуслуг и сверять данные.

Ранее на форуме RIGF назвали рунет мощным инструментом для технологического развития России.