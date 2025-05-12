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Стало известно, что новые регионы РФ догоняют остальные по одному показателю

РБК: новые регионы России стали резко догонять остальные по выдаче наличных
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Depositphotos

Новые регионы Российской Федерации стали резко догонять остальные по выдаче наличных. В 2024 году объем выдачи наличных через банки и банкоматы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях составил 1,36 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Согласно сведениям регулятора, новые регионы обогнали по этому показателю Тюменскую область (1,34 трлн руб.) и догоняют Ростовскую область (1,69 трлн руб.). В тройку лидеров входят Москва (14,09 трлн руб.), Московская область (4,51 трлн руб.) и Санкт-Петербург (4,01 трлн руб.).

С 1 сентября в России изменится порядок выдачи наличных в банках. Ограничения введут против операций, выглядящих подозрительно. В Госдуме объяснили, что мера коснется лишь дропперов — подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств. Суточный лимит на снятие денег составит 50 тыс. рублей, а банки будут обязаны уведомлять клиентов о причинах санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о снижении суммы снятий и внесений средств в банкоматах РФ.

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