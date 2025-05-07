В Венгрии назвали, во сколько обойдется Будапешту отказ от газа РФ

Сийярто: план ЕС по отказу от газа из РФ будет стоить Венгрии €1,5 млрд в год

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире M1 прокомментировал предложение Евросоюза, предусматривающее прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 году.

Министр подчеркнул, что если Будапешт будет лишен возможности закупать энергетическое сырье из Российской Федерации, то стоимость ежегодного импорта энергоносителей в Венгрию увеличится на €1,5 млрд.

Он отметил, что речь идет о «серьезной атаке, направленной на сокращение коммунальных платежей в Венгрии».

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против плана Европейской комиссии (ЕК) по прекращению импорта энергоносителей из РФ до конца 2027 года. По мнению дипломата, данная инициатива является политически мотивированной и представляет собой «серьезную ошибку».

Ранее сообщалось, что в Европе цены на газ стали расти быстрее.