Цена нефти марки Brent поднялась выше $63

Мировые цены на нефть в среду, 7 мая, подросли более чем на 1%, цена барреля североморской нефти марки Brent поднялась выше $63. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Это произошло впервые с 30 апреля. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,45%, до $63,05 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,62%, до $60,05.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, цены на нефть не оказывают влияния на отношение России к ее национальным интересам. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о влиянии стоимости сырья на желание Москвы урегулировать конфликт на Украине. При этом представитель Кремля добавил, что международные цены на нефть являются важным фактором для российской экономики.

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