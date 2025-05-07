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Цена нефти марки Brent поднялась выше $63

Цена нефти марки Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с 30 апреля
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Brendan McDermid/Reuters

Мировые цены на нефть в среду, 7 мая, подросли более чем на 1%, цена барреля североморской нефти марки Brent поднялась выше $63. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Это произошло впервые с 30 апреля. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,45%, до $63,05 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,62%, до $60,05.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, цены на нефть не оказывают влияния на отношение России к ее национальным интересам. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о влиянии стоимости сырья на желание Москвы урегулировать конфликт на Украине. При этом представитель Кремля добавил, что международные цены на нефть являются важным фактором для российской экономики.

Ранее россиянам рассказали, когда ожидать доллар по 70 рублей.

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