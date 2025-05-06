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В Москве открылся международный пресс-центр к 80-летию Победы

Площадку международного пресс-центра оснастили технологиями Сбера
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Пресс-служба Сбера

В Москве начал работу международный пресс-центр для освещения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что площадка развернута в стенах Центрального выставочного зала «Манеж» и способна единомоментно принять более 2,5 тыс. аккредитованных журналистов.

Одной из особенностей пресс-центра стал интерактивный стенд Сбера с интегрированными банковскими услугами и искусственным интеллектом. Здесь гости смогут оформить карту, обменять валюту по расширенному перечню (16 видов), снять или внести наличные по карте «Мир», приобрести монеты из драгоценных металлов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, мерч и умные устройства Sber.

Также на стенде представлены возможности нейросети Kandinsky, которая восстановила образы живописных полотен Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров, утраченных во время войны. Кроме того, посетители смогут создать собственные картины и видео в разных стилях, описывая идею текстом.

Кроме того, на стенде гости смогут узнать о возможностях нейросетевой модели GigaChat 2.0. Так, нейросеть способна анализировать контекст, отвечать на сложные вопросы по различным темам, обрабатывать аудиофайлы, голосовые сообщения, изображения, видео и документы. Помимо этого, на интерактивной ТВ-панели будут демонстрироваться обучающие ролики с примерами использования технологии.

Напомним, международный пресс-центр был создан для обеспечения комфортной работы представителей национальных и мировых медиа. Предполагается, что это многофункциональное пространство станет ключевой площадкой для освещения торжеств, посвященных 80-й годовщине великой Победы.

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