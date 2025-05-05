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Экономика США сократилась на 0,3%

«Ъ»: экономика США в январе—марте впервые за три года сократилась на 0,3%
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Mary Altaffer/AP

Валовой внутренний продукт США за первый квартал 2025-го впервые за три года сократился на 0,3%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные оценки Бюро экономического анализа при минторге страны.

Такой показатель отчасти объясняется замедлением роста потребительских расходов, отметило издание. Но одной из основных причин реального сокращения американской экономики стал рост импорта: в январе—марте поставки товаров в США год к году выросли на 50,9%. «Ъ» объяснил, что компании активно наращивали закупки импортной продукции в ожидании реализации планов президента США Дональда Трампа.

По мнению экспертов, экономика США восстановится во втором квартале в связи с замедлением роста импорта, но вероятность рецессии пока сохраняется.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Позже глава Белого дома повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Ранее Трамп рассказал, когда снизит пошлины для Китая.

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