Банки не увидели роста жалоб на блокировку переводов

В России не наблюдается значительного роста жалоб клиентов на временную блокировку карт и приостановку денежных переводов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кредитные организации.

Представители банков подчеркнули, что подобная мера принимается для защиты клиентов от возможных рисков, а также способствует повышению безопасности сбережений.

Опрошенные агентством эксперты обратили внимание на то, что временные неудобства из-за блокировки будут несравнимы с последствиями хищения денег аферистами.

С 25 июля 2024 года российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Перевод приостанавливается, даже если клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения.

Позже банки предложили новый способ борьбы с мошенниками через заморозку денег — на 48 часов заморозить средства на счете получателя в том случае, если он подозревается в мошенничестве. По информации РБК, предлагается блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и на 48 часов средства на сумму более 50 тыс. руб. В том случае, если подтвердится, что перевод средств осуществлен без добровольного согласия клиента — деньги будут возвращены.

Ранее банки призвали ЦБ ввести наказание для сотрудников за мошеннические кредиты.