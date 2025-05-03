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Новак рассказал, как замедление экономического роста скажется на нефти

Новак: замедление экономического роста в 2025 году скажется на спросе на нефть
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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста», — сказал Новак.

Он отметил, что по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов. По его словам, это также будет влиять на обеспечение спроса.

Также Новак в ходе встречи восьми стран ОПЕК+ рассказал, что государства-члены организации могут добывать больше денег, но пока этого не делают. По его словам, у стран есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако они сдерживают добычу. До этого вице-премьер заявил, что мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на текущие вызовы.

Ранее Новак рассказал, что Украина продолжает атаки на энергообъекты РФ.

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