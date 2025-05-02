Трамп предложил сократить бюджет Госдепа и USAID

Трамп предложил сократить бюджет Госдепа, USAID и других ведомств

Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета нескольких ведомств, в том числе Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Отмечается, что Госдепу и USAID предлагается выплачивать на $2,5 млрд меньше. Еще на $4 млрд предлагается сократить бюджет американского Минобразования.

Трамп предлагает сократить бюджет агентства кибербезопасности США на $491 млн. При этом президент хочет выделить дополнительные $44 млрд на депортацию нелегальных мигрантов.

Сообщается также, что Трамп планирует урезать бюджет в размере $315 миллионов на программы, которые, по его мнению, оказывают давление на журналистов и распространяют пропаганду.

При этом администрация президента намерена запросить у Конгресса рекордную сумму в $1,01 триллиона на нужды национальной безопасности в 2025 финансовом году.

Известно также, что в рамках бюджета на 2026 год президент США Дональд Трамп планирует выделить более $8 миллиардов на программы NASA, связанные с исследованиями Луны и Марса.

Ранее Трамп предложил вывести МКС из эксплуатации к 2030 году.