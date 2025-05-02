Верховный суд запретил банкам менять условия по кредитным картам без согласия клиентов

Верховный суд России постановил, что банки не могут в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, если это не предусмотрено договором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Суд вынес это решение по делу жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту, позволяющую снимать наличные без процентов в пределах 50 тыс. рублей ежемесячно. Однако спустя месяц банк ввел комиссию — 5,9% от суммы и фиксированную плату в 900 рублей.

Банк утверждал, что договором предусмотрено право изменять условия и тарифы без согласования с заемщиком. Это заявление поддержали суды трех инстанций. Однако Верховный суд постановил, что законодательство не позволяет кредитным организациям изменять условия договора без согласия клиента, если это увеличивает его обязательства.

Суд признал решение банка о введении комиссии «ничтожным» и направил дело на пересмотр, поручив нижестоящим инстанциям учесть разъяснения, приведенные в определении.

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