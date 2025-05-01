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Стоимость фьючерса на золото упала ниже $3 250

Цена фьючерса на золото опустилась ниже $3 250 впервые с 15 апреля
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Depositphotos

Впервые с 15 апреля стоимость фьючерса на золото на бирже Comex оказалась ниже $3 250 за тройскую унцию (общепринятая единица измерения, используемая для обозначения веса монет и слитков из золота; равна 31,1034768 г). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

По данным на 3:54, цена золота упала на 2,01% и составила до $3 247 за унцию. Позднее снижение ее стоимости замедлилось, а к 4:13 она торговалась по $3 249,3.

22 апреля стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на золото подорожали на 2,3% и достигли $3 504,2 за унцию. Как отмечало Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа. Эти факторы, по мнению аналитиков, повысили спрос на золото как на «актив-убежище».

Ранее россиянам рассказали о рисках вложения в золото.

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