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В ЦБ назвали три региона РФ с самым высоким уровнем закредитованности

ЦБ: в Астраханской области, Крыму и Туве в 2024 году выросла закредитованность
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В Астраханской области, Крыму и Туве в 2024 году выросла закредитованность россиян, сообщает официальный сайт Центробанка РФ.

Согласно статистике Центробанка, Тува третий год подряд лидирует среди российских регионов по закредитованности населения. По итогам 2024 года индикатор закредитованности населения там составил 31,7. Параметр показывает, сколько средних зарплат нужно, чтобы рассчитаться по среднему долгу.

В Астраханской области индикатор закредитованности населения составил 16,3, в Крыму — 13. Показатель увеличился в обоих регионах по сравнению с 2023 годом.

Меньше всего население закредитовано в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне.

Новость дополняется.

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