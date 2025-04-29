Amazon опроверг планы по отображению влияния пошлин в цене товаров

Amazon: планы по отображению пошлин на товары никогда не будут одобрены

Сообщения, согласно которым компания Amazon планировала отображать влияние пошлин на цену товаров на их упаковках, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил представитель организации Тим Дойл.

«Команда, управляющая нашим магазином сверхнизких цен Amazon Haul, рассматривала идею об отображении импортных пошлин на определенные товары. Эта идея не была одобрена и не будет одобрена в будущем», — сказал представитель компании.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала Amazon из-за намерения наносить дополнительную маркировку на товары. Ее возмутило то, что компания не делала подобного во время президентства Джо Байдена, «когда инфляция в стране поднялась до самых высоких за 40 лет показателей».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку».

Ранее в Минэкономразвития оценили влияние пошлин США на торговлю РФ с Китаем.