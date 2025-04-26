Chanel и Rolex зарегистрировали свои товарные знаки в России

Роспатент зарегистрировал товарные знаки французского бренда Chanel и швейцарской компании Rolex. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее информации, французский бренд через швейцарский филиал компании Chanel SARL получил регистрацию трех наименований: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel. Под этими марками бренд планирует продавать в России различные товары, включая духи, парфюмерную воду, одеколон, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны. Кроме того, компания собирается реализовывать в РФ средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности.

Rolex получил регистрацию товарного знака под одноименным названием. Его правообладателем стала компания Rolex Promotions Sa, штаб-квартира которой находится в Женеве. Она в основном занимается выпуском часов и аксессуаров к ним. Как сообщали СМИ, в 2024 году, Rolex регистрировала торговые марки часов Air King. На сайте бренда говорится, что основным дистрибьютором в России по-прежнему является компания Mercury, которая имеет свои бутики в Москве, Екатеринбурге, Сочи и Санкт-Петербурге.

Chanel объявил об уходе из РФ в марте 2022 года.

22 апреля стало известно, что южнокорейский производитель автомобилей Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России.

Ранее сообщалось, что подержанные часы Rolex стали падать в цене.