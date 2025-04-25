Продажи алкоголя в России продолжают падать

Торговля водкой в России в I кв. снизилась на 8,3%, вином — на 4,6%

Розничная продажа водки в России (с учетом предприятий общественного питания) в I квартале 2025 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 8,3%, до 17,229 млн декалитров (дал). Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль, передает «Интерфакс».

Снизились продажи и вина. Виноградных вин было реализовано 13,169 млн дал, что на 4,6% меньше, чем в I квартале 2024 года, игристых (шампанских) вин — 5,235 млн дал (на 9,1% меньше), ликерных вин было продано 268,5 тыс. дал, что на 9,6% меньше. Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом тоже сократились — 395,4 тыс. дал, что на 9,6% меньше 2024 года. Продажи таких напитков без этилового спирта уменьшились в 2,5 раза, до 69,5 тыс. дал.

Самое резкое падение продаж алкогольной продукции — более чем в 9 раз, до 495,9 тыс. дал — зафиксировано в секторе слабоалкогольных напитков.

Коньяка в России продали на 13,2% меньше — 3,128 млн дал. В это же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 10,5%, до 4,28 млн дал.

Всего в январе-марте было реализовано 28,105 млн дал спиртных напитков (крепостью выше 9%), что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Всего алкогольной продукции за три месяца было продано 48,545 млн дал, что на 16,2% меньше, чем в I квартале 2024 года.

До этого в Забайкалье, включенном в список пьющих регионов России, ограничили продажу алкоголя.

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