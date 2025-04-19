В минфине Британии назвали глупостью отказ от сотрудничества с КНР

Глава британского минфина Рейчел Ривс заявила в интервью The Telegraph, что считает глупым прекращение сотрудничества с КНР.

Она напомнила, что Китай — вторая экономика в мире и продолжит занимать эти позиции.

«Я думаю, очень глупо не взаимодействовать [с экономикой КНР]. В этом заключается подход этого правительства», — сказала министр.

Она рассказала, что в 2025 году побывала в Китае во главе делегации бизнесменов Соединенного Королевства для того, чтобы улучшить условия работы компаний Великобритании в азиатской стране.

«Мы были там, чтобы...получить больше лицензий, квот для британского бизнеса и заключить сделку, которая оценивается примерно в 600 млн фунтов ($800 млн. — «Газета.Ru») для британской экономики», — сообщила Ривс.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран, после чего между Вашингтоном и Пекином началось торговое противостояние. В ходе него американский лидер ужесточил пошлины в отношении китайских товаров и прекратил переговоры с Пекином. Китай не собирается идти на уступки и уже разработал план экономической битвы. Такое противодействие может привести к кризису в странах, а также к эскалации конфликта вплоть до войны. Китай намекнул, что готов обсуждать проблемы, позитивные сигналы идут и от США.

Ранее британского депутата развернули на въезде в Гонконг после критики в адрес КНР.