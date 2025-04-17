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Компания Prada вернулась на российский рынок

Mash: компания Prada незаметно вернулась на рынок РФ и заработала свыше ₽1 млрд
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Shutterstock/FOTODOM

Компания Prada незаметно вернулась на рынок РФ и заработала свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, за год компания заработала в России свыше 1 млрд рублей путем продаж через агрегатор. При этом официально компания запретила продажи в РФ. Отмечается, что продажи помогли ООО «Прада рус» уменьшить убытки с 4 млрд до 32 млн рублей. В самой компании эту информацию пока не прокомментировали.

До этого бренд Prada выкупил Versace за $1,4 миллиарда.

При этом 3 апреля Christian Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России. Prada Group в 2024 году решила закрыть все свои подразделения в ЦУМе и не продлила договор аренды торговой территории для бренда Miu Miu в Столешниковом переулке. Но часть активов итальянская компания сохранила за собой, например, площадь в торговом центре Crocus City Mall в Красногорске. И еще два объекта в России по состоянию на конец 2024 года находились у компании в собственности.

Ранее рабочие потеряли сознание в бутике Prada в Москве, надышавшись краской.

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