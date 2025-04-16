Специалисты из РФ участвуют в строительстве железной дороги в Иране

Оверчук: российские специалисты участвуют в строительстве железной дороги в Иране

Российские специалисты участвуют в строительстве участка железной дороги Решт — Астара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

«Наши специалисты в том числе уже присутствуют в Иране и работают», — сказал Оверчук.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что строительство данного участка железной дороги займет примерно 3–4 года.

Участок Решт — Астара протяженностью 162 км является самым важным ж/д проектом в Иране. Дорога является частью транспортного коридора Астара — Решт — Казвин, который должен соединить железные дороги Ирана, Азербайджана и России. Этот коридор, в свою очередь, — часть международного проекта Север — Юг, который призван интегрировать российские, иранские, азербайджанские и индийские магистрали.

В мае 2023 года Москва и Тегеран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута Решт — Астара в Иране.

Ранее Россия ратифицировала договор с Ираном о стратегическом партнерстве.