Москвичка пострадала от действий «Яндекс Лавки»

Жительница Москвы не получила свой заказ из «Яндекс Лавки», который был критично нужен ее пожилой маме. Клиентке сервиса привезли чужой заказ, а своего она так и не дождалась, рассказала пострадавшая «Газете.Ru».

Москвичка 15 апреля заказала для мамы овсяные продукты Velle с яблоком, ежевикой и черносливом, огурцы, воду, кукурузный хлеб, томатную пасту «Помидорка». Продукты критично нужны были вечером 15 апреля, потому что 16 апреля рано утром ей нужно было отвезти их маме.

Вместо нужного заказа клиентке сервиса доставили десяток банок колы и эклеры из «Азбуки вкуса».

«Оператор службы поддержки несколько раз попросил меня прислать фото почему-то поврежденного заказа, было ощущение, что я разговариваю с искусственным интеллектом. Решение вопроса затянулось до очень позднего вечера – в районе 23:00 мск, и вопрос с заказом, который нужен был критично и, главное, к нужному времени, не был решен. После многочисленных переписок меня попросили уточнить номер заказа, неужели сотрудники сервиса не видят его в системе? Несколько раз меня переводили на разных операторов. Деньги вернули на карту, но вся эта ситуация создала проблему на ровном месте», — рассказала пострадавшая.

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