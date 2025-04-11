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Туристы на Алтае для экономии денег привозят еду с собой

Profi.Travel: отдых на Алтае подорожал на 15%
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Стоимость отдыха в отелях Алтая повысилась на 15%, а экскурсионные туры на майские праздники выросли в цене в пределах 10%, пишет портал Profi.Travel, который провел опрос среди туроператоров.

Как отметили в издании, средний чек на туристическую поездку на двоих людей достигает 119,6 тыс. рублей. По данным пресс-службы компании «Алеан», интерес к экскурсионным программам на Алтае на предстоящие майские праздники вырос вдвое. Регион особенно интересен туристам в этот период из-за цветения маральника в начале мая.

Директор по развитию ГЛК «Телецкий» Вероника Мусинова рассказала, что средний чек расходов туристов сократился относительно 2024 года. В том числе экономить пытаются на питании — гости зачастую привозят продукты с собой и пользуются только завтраками, которые входят в стоимость проживания.

На прошлой неделе сервис «Авиасейлс» представил результаты исследования, согласно которым почти каждый четвертый россиянин — 22% — не брал отпуск в 2024 году по сравнению с 12% в 2022 году. Из 22% россиян, оставшихся без отпуска, 12% планировали отдых, но их планы сорвались, а 10% даже не рассматривали такой возможности.

Ранее россиянам сообщили, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%.

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